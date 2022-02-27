Новосибирск, , 12:10 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 27 февраля, за сутки зарегистрировано 4040 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ flockine

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Отметим, что по данным на 26 февраля за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 5243 обращения.

При этом в регионе выявлено 214 742 случая заражения коронавирусом, 101 622 пациента выздоровели, умерли 4973 человека.