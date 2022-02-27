27 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 16:12 — REGNUM В одном из пунктов временного размещения, развёрнутом в посёлке Красногорняцкий Октябрьского района Ростовской области, приют нашли более 40 человек. Мирных граждан, эвакуированных из Донбасса, расселили в местном Доме культуры. Многие второпях собрали небольшие сумки, оставив дома важные вещи, но уже здесь, в Ростовской области, каждого обеспечили всем необходимым.

Дом культуры в посёлке Красногорняцкий. Здесь находится пункт временного размещения вынужденных переселенцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

В пункте временного размещения в сельском Доме культуры приют нашли более 40 человек Александр Погожев © ИА REGNUM

В пункте временного размещения находятся мирные люди: женщины и дети Александр Погожев © ИА REGNUM

Елена Кирилловна приехала в Ростовскую область из Антрацита (Луганская Народная Республика), сбежав от ежедневных бомбёжек. Она подробно рассказала о жизни в Донбассе.

Елена Кирилловна приехала из Антрацита (ЛНР) Александр Погожев © ИА REGNUM

«А сейчас в Донбассе что? Бомбят и бомбят ночью и днём, когда им захочется. У меня в Черниговской области живут сестра родная и племянница. И я перед отъездом, когда ещё столкновений не было, но ВСУ бомбили нас (мы уже к этому за восемь лет привыкли, как говорится). Я ей звоню и говорю, что может быть что-то непоправимое. Она ответила на это: «От нас не зависит, а что мы можем сделать? Но мы ко всему уже готовы». Потому что мы маленькие птенцы и ничего не можем сделать. Только хотим поменять киевскую хунту, чтобы ни Зеленский, ни Порошенко не были президентом, а им стал настоящий человек, который может дружить с Россией, а не с США. И на Украине есть такие люди. К примеру, Медведчук, как мне кажется, адекватно оценивал раньше ситуацию, но его отдали под суд», — высказал мнение женщина.

Елена Кирилловна Александр Погожев © ИА REGNUM

«Порошенко также агрессивно настраивал народ Украины против России. Его просто люди уже готовы задушить своими руками. И когда пришло время менять президента, простые рабочие Зеленского знали как комика и надеялись, что всё наладится. Его предвыборная кампания и заключалась в том, что никто больше страдать не будет, наступит мир. И люди в это поверили, проголосовали за него. Порошенко был плохой, а этот ещё хуже», — уверена Елена Кирилловна.

Мирных граждан, эвакуированных из Донбасса, расселили в местном Доме культуры Александр Погожев © ИА REGNUM

По её словам, мирные жители протестовали против киевского режима, выходили к президенту Украины, чётко дав понять, что не хотят войны. Но к ним даже не вышли.

«На Украине своё вкладывают людям в голову, а у нас, в Донбассе, мы считаем, что нужно остановить войну любым способом. Восемь лет войны кому понравится? ДНР и ЛНР никогда не захотят вернуться в состав Украины лишь только потому, что очень много убили людей: детей, стариков… Мы считаем, что Украина агрессор. Мы же ихние города не захватываем. Мы отстаиваем свою землю — ЛНР и ДНР. А они наши захватывают города в наших областях, как это понимать? Там живут наши родичи, мы не можем приехать к ним. Значит, они — агрессоры. ДНР и ЛНР не захватили ни одного города, ни одного посёлка», — отметила Елена Кирилловна.

У Натальи Ивановны из посёлка Славяносербск (Луганская Народная Республика) дома остались дети с внуками. Связь с семьёй пока установить не удалось, но женщина надеется, что с её родными всё в порядке.

У Натальи Ивановны (в центре) из посёлка Славяносербск (ЛНР) дома остались дети с внуками Александр Погожев © ИА REGNUM

«Вот уже несколько дней я не знаю, что с моей семьёй, моими внуками. В спешке забыла даже зарядное устройство на телефон, но на второй день мне уже привезли новый мобильный телефон и сим-карту. В день приезда просидела всю ночь у телевизора. Верю, что с моими детьми и внуками всё в порядке», — сказала Наталья Ивановна.

У Оксаны в её родном посёлке Родаково (Луганская Народная Республика) остался супруг: он военнообязанный и был мобилизован. Женщина с маленьким ребёнком, бросив хозяйство, переехала в Ростовскую область. Здесь её радушно приняли, обеспечив всем необходимым.

Пункт временного размещения, развёрнутый в посёлке Красногорняцкий в Ростовской области Александр Погожев © ИА REGNUM Пункт временного размещения, развёрнутый в посёлке Красногорняцкий в Ростовской области Александр Погожев © ИА REGNUM

Пункт временного размещения, развёрнутый в посёлке Красногорняцкий в Ростовской области Александр Погожев © ИА REGNUM

Приют в ПВР нашла и казачка Татьяна с четырьмя детьми. Женщина говорит, что её детям есть чем заняться. К её ребёнку, который учится в пятом классе, приходит учитель. Двое дошколят посещают детский сад.

Оксана приехала из посёлка Родаково (ЛНР), там у неё остался супруг: он военнообязанный и был мобилизован Александр Погожев © ИА REGNUM

«В садик хорошо ходят, даже вчера забирала детей из садика, и они не хотели оттуда уходить. Младший сказал, что ему там очень нравится. К слову, сын с папой разговаривал по телефону и отец спросил: «Вова, хочешь уже домой?» Он ответил: «Нет, не хочу, мне и здесь хорошо!» (смеётся). Наши дети вместе с ребятами уже сдружились», — говорит Оксана.

Сотрудник Дома культуры Анастасия подробнее рассказала об организации приёма беженцев из ДНР и ЛНР.

Волонтёры центра занимаются с детьми Александр Погожев © ИА REGNUM

«Люди приехали ночью на автобусах. Конечно, они были очень уставшими, растерянными, и мы сразу пытались им помочь. В первую очередь оказали информационную помощь: всё объяснили, показали, направили. И люди уже немного расслабились. На следующий день началась работа с документами. Многие переживали за сотовую связь, и мы быстро организовали выдачу сим-карт. Были проблемы с телефонами (у некоторых их не было вообще), но меценаты обеспечили людей телефонами. Приобрели также телевизор, чтобы люди могли быть в курсе новостей», — рассказывает она.

В ПВР люди внимательно следят за последними новостями Александр Погожев © ИА REGNUM

Пункт временного размещения, развёрнутый в посёлке Красногорняцкий в Ростовской области Александр Погожев © ИА REGNUM

Дети занимаются в библиотеке Александр Погожев © ИА REGNUM

Дети читают книги Александр Погожев © ИА REGNUM

Детские рисунки Александр Погожев © ИА REGNUM Детские рисунки Александр Погожев © ИА REGNUM

«Конечно, все переживают за свои населённые пункты, где они живут. Дети были немного напуганы, но буквально в течение суток акклиматизация прошла, ребята пошли на контакт. Сегодня они уже с удовольствием играют, весело проводят время друг с другом, участвуют во всех мероприятиях. Несколько человек с восторгом ходят в школу. Все дети коммуникабельные, собранные, раскрепощенные, грамотные и с интересом получают новые знания. Конечно, мы даём время и на самостоятельные занятия», — отметила Анастасия.

Дети поначалу были немного напуганы, но буквально в течение суток ребята пошли на контакт. Александр Погожев © ИА REGNUM

По её словам, все люди обеспечены полноценным трёхразовым питанием. Все блюда привозят чётко по графику. Включены в рацион фрукты.

В пункте временного размещения особое внимание уделено выполнению санитарных требований Александр Погожев © ИА REGNUM

Особое внимание уделено выполнению санитарных требований, медицинскому сопровождению людей, психологической поддержке. Индивидуально и оперативно проводится работа по получению единовременной помощи.

Волонтёр пункта временного размещения Александр Погожев © ИА REGNUM

В администрации ПВР отмечают, что в случае необходимости, вместимость пункта временного размещения будет увеличена. Они готовы предоставить людям кров и обеспечить всем необходимым.

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