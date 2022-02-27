Москва, , 12:06 — REGNUM Представители России сегодня, 27 февраля, до 15 часов будут ждать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле. Об этом заявил глава делегации России, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Российскую делегацию на переговорах с Украиной в Гомеле возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что Гомель был предложен украинской стороной — именно украинской стороной — как место для переговоров.

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