Красноярск, , 12:02 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 5782 пациента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего коронавирус победили к настоящему времени 253 306 человек.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Выявлено за сутки 3689 новых случаев инфицирования, в ковидные стационары госпитализировано 117 больных. Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 336 559.

Жертвами COVID-19 в регионе стали 9967 человек, за последние сутки скончались 25 пациентов.