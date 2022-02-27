Новосибирск, , 12:02 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 27 февраля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 3592 пациентов, в том числе 112 детей. Днём ранее — 3561 пациент, в том числе 112 детей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 4208 случаев заражения коронавирусом. За это же время 3218 человек выздоровели, 13 пациентов скончались. В реанимации находятся 316 человек, на ИВЛ — 48 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 214 742 случая заражения коронавирусом, в том числе у 30 732 детей; 101 622 человека выздоровели, умерли 4973 пациента.