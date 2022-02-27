Токио, , 11:58 — REGNUM Совместные антитеррористические учения Dharma Guardian начали Сухопутные силы самообороны Японии и армия Индии на военных тренировочных базах в Белгауме (Индия), передает Jiji Press.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Текущие учения предполагающие уличные бои, и продлятся до 10 марта.

Японские воздушные и морские силы в последние годы проводят совместные учения с индийскими военными в рамках концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, имея в виду растущую экономическую и военную экспансию Китая в регионе.