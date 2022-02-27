Минск, , 11:54 — REGNUM Украине не надо сваливать проблемы на Минск, роль Минска в операции РФ — не дать ударить русским войскам в спину. Об этом 27 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной Конституции республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также он заявил, что «единственный выгодополучатель от ситуации вокруг Украины — США», они «стараются убрать конкурентов в лице РФ и КНР».

При этом также отметил, что с территории Белоруссии не ведется никакая якобы «война» с Украиной.

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