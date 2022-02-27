Салехард, 27 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО к 27 февраля всего госпитализированы 576 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это больше, чем было на 26 февраля. В то же время снизилось количество тяжелобольных. Число тех, кто подключен к аппаратам ИВЛ, не изменилось.

Всего в регионе поправились уже 98 089 переживших заражение коронавирусом.