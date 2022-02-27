Минск, , 11:50 — REGNUM Единственный выгодополучатель от ситуации вокруг Украины — США, они стараются убрать конкурентов в лице РФ и КНР. Об этом 27 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной Конституции республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также от заявил, что с территории Белоруссии не ведется никакая якобы «война» с Украиной.

«Это вранье. Никакой войны с территории Беларуси не идет. Помогаем ли мы россиянам? Конечно помогаем!», — добавил он.

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