Красноярск, 27 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Член Общественной палаты Красноярского края, президент Чувашской автономии Геннадий Храмов полностью поддержал решение президента России Владимира Путина о спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе палаты.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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«Я полностью поддерживаю решение нашего президента, но считаю, что провести спецоперацию необходимо было еще в 2014 году. Сейчас, наконец-то, Донецк и Луганск освободятся от извергов, которые постоянно бомбят их территории», — отметил он.

По словам Храмова, власть на Украине перешла по фашистский режим, что неприемлемо для народа. Он также отметил, что глава государства взял на себя большую ответственность.