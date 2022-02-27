Пласт, Челябинская область, , 11:42 — REGNUM В Челябинской области две женщины ограбили пенсионерку 1935 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Деньги

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Преступление было совершено в Пластовском районе. Гражданки пришли к даме домой и представились сотрудницами Пенсионного фонда. В ходе общения у хозяйки жилища возникли подозрения и она решила позвонить соседкам и расспросить их. Одна гостья это увидела и, закрыла ей ладонью рот, а затем начала искать деньги. После обе скрылись.

Под подозрение попали жительницы Коркинского района 1990 и 1993 года рождения. Теперь им грозит семь лет заключения.