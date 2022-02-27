Москва, , 11:40 — REGNUM Российскую делегацию на переговорах с Украиной в Гомеле возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, скоро он сделает заявление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он отметил, что Гомель был предложен украинской стороной — именно украинской стороной — как место для переговоров.

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