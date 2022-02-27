Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавляет Мединский
Москва,
27 февраля 2022, 11:40 — REGNUM Российскую делегацию на переговорах с Украиной в Гомеле возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, скоро он сделает заявление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Он отметил, что Гомель был предложен украинской стороной — именно украинской стороной — как место для переговоров.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.