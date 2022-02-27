Москва, , 11:37 — REGNUM Город Гомель был предложен украинской стороной — именно украинской стороной — как место для переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте. Военная операция на Украине на период переговоров в Белоруссии приостанавливаться не будет. Киев об этом предупрежден», — добавил он.