27 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Германия поставит на Украину вооружение.

Оксана Переможенко, , 12:42 — REGNUM Германия официально сообщила о поставках вооружения на Украину. Об этом 26 февраля сообщило правительство ФРГ.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что правительство ФРГ намерено отправить украинским властям 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах украинского издания «Страна», а также украинского политолога и военного эксперта Юрия Дудкина. Многих участников обсуждения возмутил тот факт, что вместо того, чтоб посодействовать переговорному процессу, Запад накачивает Киев оружием.

ПЗРК Stinger Министерство обороны США

«Германия одобрила отправку немецкого оружия на Украину. Уроки истории … не выучили!» — написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Юрий Дудкин.

«Почему? Выучили — издалека теперь наблюдают», — с сарказмом отреагировал Виталий Ш.

«Смотрю телеканалы и вижу: никому не нужен мир. Страшно, что простой народ — это разменная монета», — добавила Виктория Ш.

«Нате вам. А мы домой. Пока!» — не без сарказма пишет Elena M.

«Да всё что угодно, лишь бы туземцы активнее мочили друг дружку», — не выдержала Оксана Станиславовна.

«Зачем они это сделали? Им что [аэропорт] Борисполь мешает?» — недоумевает «Зёма Земелевич Миллионов».

«Как такое возможно? Вместо того чтоб предлагать переговоры, дают оружие», — возмутилась Tamara B.

«Старушка (вероятно, речь об бывшем канцлере ФРГ Ангеле Меркель. — О. П.) поумнее была…» — добавил Леонид Л.

Ангела Меркель Christliches Medienmagaz

«Вороньи понты, кто им позволит? Все аэродромы под прицелом ВКС», — отреагировал Михаил К.

«Граница с Польшей открыта», — ответила Михаилу К. Аэлита К.

«Интересно, как они его планируют доставить на Украину? На волах? Небо закрыто. Аэродромы под контролем!» — недоумевает Оля К.

«Легко, через Львов», — ответил ей Юрий М.

«Это говорит о том, что мир им не нужен», — отреагировала Елена М.

«Меркель вовремя свалила… видимо, что-то знала», — задумалась Оля К.

«Старший приказал», — добавил Константин П., вероятно, подразумевая Джо Байдена.

«РФ пусть вентиль прикрутит на газовой трубе, пусть чуток остынут», — призвала Елена П.

«Как же все эти шакалы ненавидят славян!» — не выдержала Olesya K.

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