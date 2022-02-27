Москва, , 11:36 — REGNUM В случае, если Россию отключат от системы международных платежей SWIFT, наша страна будет работать с отечественным аналогом, а также договариваться о финансовом взаимодействии с партнерами из-за рубежа. Об этом 27 февраля рассказал глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

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"Мы создали аналог SWIFT для взаиморасчетов внутри России и к этому аналогу подключили зарубежных партнеров», — сказал он.

Также Аксаков указал на то, что число участников в этом аналоге больше, чем в SWIFT, однако из-за того, что последняя является глобальная системой, а российская — скорее отечественной, для осуществления нужно будет договариваться о внешних финансовых взаимодействиях.

«Во-первых, с теми же китайцами, у которых есть аналог SWIFT. Ну и с другими крупнейшими партнерами, которые также имеют тесные финансовые и экономические отношения», — пояснил он в беседе с изданием «Газета.ру».

Кроме того, глава комитета Госдумы РФ отметил, что отключение нашей страны от SWIFT неприятное, но не смертельное решение.

«Иран уже десятилетие без SWIFT и ничего, живет, не умирает», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа границу России в Ростовской области пересекли более 4,2 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).