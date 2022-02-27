Юрга, Кемеровская область, 27 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области 58-летняя жительница Юрги хотела разоблачить мошенников, но в итоге потеряла 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

Выяснилось, что женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он попросил помочь «разоблачить мошенников», которые якобы хотели оформить крупный кредит от её имени. Для аннулирования операции ей предложили взять заём и перевести средства на «безопасные счета». Женщина оформила в кредит 200 тысяч рублей, обналичила их и перевела через банкомат на указанные номера мобильных телефонов. Послечего попыталась дозвониться до «сотрудника банка», но телефон был уже недоступен. Горожанка поняла, что её обманули и обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».