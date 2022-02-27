Москва, 27 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в российские медицинские учреждения составило 7742 по итогам прошедшим суток. 27 февраля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В сравнении с предыдущими сутками число госпитализаций сократилось на 46%. Выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки 137 тыс. человек.

За истекшие сутки российские медики подтвердили 116 тыс. новых случаев заражения. От последствий COVID-19 за сутки умерли 769 человек.

В конце января 2022 года в России начался резкий рост скорости распространения COVID-19 в связи с появлением нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Выросшее число новых случаев COVID-19 не сопровождалось резким ростом числа госпитализаций. Со второй половины февраля фиксируется снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции.