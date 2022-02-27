Москва, 27 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Партнёры из Германии по проекту «Спектр-РГ» получили указание отключить один из телескопов на российско-немецкой орбитальной обсерватории. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Technologiya.ru Космическая обсерватории «Спектр-РГ»

Рогозин рассказал, что Роскосмос получил соответствующее уведомление 26 февраля. Он добавил, что это решение стало сильным ударом для технических специалистов в Германии.

«Как будут дальше развиваться события — не знаю», — отметил Рогозин.

Он добавил, что Роскосмос заинтересован в сохранении российско-европейской миссии на Марс «ЭкзоМарс», запуск которой запланирован на осень 2022 года. Рогозин выразил надежду на то, что Роскосмосу и Европейскому космическому агентству всё-таки удастся реализовать эту миссию.

Космический телескоп «Спектр-РГ» запущен в июле 2019 года. Аппарат оснащён двумя рентгеновскими телескопами: российским ART-XC и немецким eROSITA.

После начала специальной военной операции России по защите Донбасса Евросоюз ввёл санкции в отношении предприятий российской космической отрасли. В ответ Роскосмос приостановил сотрудничество по организации пусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.