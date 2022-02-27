Токио, 27 февраля 2022, 11:12 — REGNUM В связи с угрозой стабильности в регионе на фоне пуска ракеты министерство обороны Японии передало протест руководству КНДР, передает NHK.

Япония
Япония
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Министр обороны Японии Нобуо Киси подчеркнул, что правительство по дипканалам передало северокорейской стороне протест в связи с проведенным ракетного пуска. Он заявил, что действия Пхеньяна противоречат положениям резолюций ООН.

Специалистыминобороны Японии анализируют поступающие сведения относительно проведенного КНДР ракетного пуска.

27 февраля в 07:51 по местному времени японское оборонное ведомство зафиксировало запуск Северной Кореей баллистической ракеты, которая упала в акватории Японского моря. Японская стороны сообщила, что снаряд преодолел расстояние в 300 км и достиг высоты 600 км.