Кызыл, , 11:12 — REGNUM По данным выборочного обследования бюджетов домохозяйств, на последнем месте по потреблению мяса и мясных продуктов среди регионов Сибирского федерального округа находится Тува. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кемеровостата.

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Каждый житель республики в среднем за год съедает чуть более 65 кг мясных продуктов. В соседнем Алтае мясной рацион больше лишь на два кг.

Добавим, что лидерами в Сибири по этому показателю оказались Иркутская и Кемеровская области, жители которой в среднем съедают по 95 и 93 кг мяса за год соответственно.

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