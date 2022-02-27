Элиста, , 11:08 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 193 человек, выписаны с выздоровлением 316 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 27 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В пяти ковидных госпиталях, функционирующих в Калмыкии, лечение получают 298 ковид-пациентов. Из них в тяжёлом состоянии остаются 13 человек.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 46 762 случая заражения коронавирусом, после COVID-19 вылечились 40 110 пациентов. Скончались 812 человек.

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