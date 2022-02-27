Пекин, , 11:07 — REGNUM Уголовную ответственность за любые операции с использованием криптовалюты 24 февраля ввел Верховный народный суд Китая. Об этом 25 февраля сообщила газета South China Morning Post.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что за совершение такого рода операций теперь будут штрафовать на сумму эквивалентную от $7900 до $79 тыс. в зависимости от тяжести правонарушения, при этом за «чрезвычайно серьезные» нарушения может последовать наказание в виде тюремного срока от 3 до 10 лет.

При этом отмечается, что эта норма будет считаться вступившей в силу с марта и она направлена на «наказание за преступления по незаконному сбору средств в соответствии с законом и поддержание национальной финансовой безопасности и стабильности».

Также, по данным газеты, это решение является частью мер властей КНР по борьбе с мошенничеством в сфере финансов и отмыванию денег.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля стало известно, что согласно отчёту международной компании по трудоустройству Deel за 2021 год, Аргентина вышла на третье место в мире среди стран по найму фрилансеров иностранными компаниями.