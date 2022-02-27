Киев, , 11:02 — REGNUM Несмотря на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о прибытии делегации РФ в Гомель, Владимир Зеленский заявил, что площадкой переговоров с РФ могут стать Варшава, Стамбул, Будапешт, но не Минск.

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Ранее делегация России, согласно достигнутой договоренности, прибыла в Белоруссию для проведения переговоров с украинской стороной, заявил 27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, … прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», — сказал он.

Также представитель Кремля уточнил, что российская сторона готова к началу проведения таких переговоров в Гомеле.

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