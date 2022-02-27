Москва, 27 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Удар с использованием реактивных систем залпового огня «Град» по школе в городе Мариуполь нанесли украинские националисты из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«26 февраля с 16:00 до 16:20 украинские националисты из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли удары реактивными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе №8 города Мариуполь», — сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Также он указал на то, что результате удара имеются разрушения жилых домов и погибшие среди мирного населения и добавил, что Минобороны России предупреждало о подготовке украинскими националистами такого родах провокаций.

При этом Конашенков подчеркнул, что Вооруженные Силы РФ не наносят ударов по городам и населенным пунктам Украины и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что разведка ДНР получила сведения о том, что ВСУ разместили пять зенитно-ракетных комплексов С-300 в центре Краматорска.