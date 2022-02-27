Донецк, 27 февраля 2022, 10:54 — REGNUM По данным разведки ДНР, ВСУ перебрасывают реактивный дивизион БМ-21 «Град» из Краматорска в Артемовск. Об этом 27 февраля сообщает Народная Милиция ДНР.
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Также разведка ДНР получила сведения, что ВСУ разместили 5 зенитно-ракетных комплексов С-300 в центре Краматорска, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Напомним, что за сутки войска ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ продолжили наступление в направлении населенного пункта Петровское.
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