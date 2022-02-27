Новосибирск, , 10:54 — REGNUM В новосибирскую полицию с сентября 2021 по февраль 2022 года поступило несколько звонков о возможном минировании ряда государственных учреждений. В настоящее время по факту заведомо ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Звонок

Уточняется, что в феврале 2022 года был установлен и задержан звонивший. Им оказался 36-летний житель Новосибирска. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. По месту его регистрации и жительства прошли обыски, были изъяты четыре мобильных телефона.

Выяснилось, что мужчина покупал телефоны, звонил с них, а затем выключал и избавлялся.

Уголовное дело возбуждено по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время он взят под стражу. Проверяется его причастность к серии преступлений по аналогичным фактам.