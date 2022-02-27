Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Экс-глава анализа по России в ЦРУ, сейчас директор по исследованиям Центра национальных интересов в Вашингтоне, отвечая на вопрос Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Джордж Биби объяснил, почему Москва могла решиться на действия в отношении Украины:

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Через два-три года эти отношения будут намного крепче и глубже, американские военные более прочно укоренятся в Украине. Поэтому бездействие со стороны [Кремля] рискованно».

Об этом пишет в своём телеграм-канале «Прогнозы.Крашенникова» американист Вероника Крашенинникова. Она напоминает, что США подписали в ноябре 2021 года новое соглашение о военном сотрудничестве с Украиной, обучают военнослужащих, модернизируют порты страны, чтобы они могли принимать американские военные корабли, и ежегодно оказывают ей военную помощь на сотни миллионов долларов.

Россия, возможно, действует сейчас против вступления Украины в НАТО, даже если её членство не маячит на горизонте, потому что чувствует угрозу из-за растущего военного сотрудничества США с Киевом, пояснял Дж. Биби ещё 17 декабря 2021 года после публикации российских требований по гарантиям безопасности.

Таким образом, экс-глава анализа по России в ЦРУ отлично знает причину российских действий сейчас и понимает необходимость этих действий.