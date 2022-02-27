Донецк, 27 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Разведка ДНР получила сведения, что ВСУ разместили пять зенитно-ракетных комплексов С-300 в центре Краматорска, заявил 27 февраля замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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"Украинская армия продолжает прятаться в жилых кварталах городов, прикрываясь мирным населением. Так, в центре города Краматорск на улице Центральной ВСУ разместили 5 ракетных комплексов С-300», — отметил он.

Напомним, что за минувшие сутки войска ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ продолжили наступление в направлении населенного пункта Петровское, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.