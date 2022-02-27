Санкт-Петербург, 27 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра и кино Борис Соколов умер 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

Скорбь

Актёр скончался в возрасте 77 лет. О времени и месте прощания будет объявлено позже.

«Его очень любили в театре — за великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту», — отметили в драматическом театре им. Комиссаржевской.

Борис Соколов окончил ГИТИС в 1965 году. Он работал в работал в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола и театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Также Соколов снимался в кино, сотрудничая с кинорежиссёрами Ильёй Авербахом («Объяснение в любви»), Владимиром Мотылём («Звезда пленительного счастья») и другими.

В 1983 году Соколов удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. В 1990 году актёру присвоено звание народного артиста РСФСР.