Донецк, , 10:42 — REGNUM Средствами ПВО ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» украинских войск (ВСУ). Об этом 27 февраля сообщает Народная Милиция ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

За минувшие сутки целенаправленным атакам ВСУ подверглись 8 объектов гражданской инфраструктуры и 7 транспортных средств, передает представительство ДНР в СЦКК.

Кроме того, за сутки в результате обстрела со стороны ВСУ повреждено 36 домостроений на мариупольском, горловском, донецком направлениях.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: ВСУ атаковали восемь объектов гражданской инфраструктуры