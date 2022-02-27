Чита, , 10:37 — REGNUM Власти Забайкалья сегодня, 27 февраля, известили об открытии телеграм-канала официальной группы по опровержению фейков, распространяемых на территории Забайкальского края. И почти сразу же возник скандал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марата Баширова уличили в распространении фейка? Цитата из информационно — аналитического канала Политджойстик Марата Баширова

В Забайкалье утверждают: известие о том, что устройства Apple якобы могут быть заблокированы при автообновлении из-за возможных санкций, является дезинформацией. В сообщении группы прямо указана ссылка на её источник. Это — известный политолог, автор и владелец информационно — аналитического канала Политджойстик Марат Баширов. Со ссылкой на некие данные «из почты» он также заявил, что «владельцам гаджетов рекомендуют отключить автоматическое обновление операционных систем».

«Компания Apple не делала официальных заявлений относительно блокировки или ограничений в работе своих устройств на территории России. Подобные сообщения выгодны мошенникам: отключение автообновлений позволяет злоумышленникам выявить уязвимости и получить незаконный доступ к личным данным пользователей», — заявили в Забайкалье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Забайкалья 27 февраля известили об открытии телефона горячей линии для консультации и помощи жителям региона в связи со спецоперацией в Украине. Список антироссийских санкций стали ужесточать после спецоперации в этой стране, направленной на защиту России и Донбасса.

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