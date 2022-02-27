Омск, 27 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Омской области возбудили уголовное дело на водителя внедорожника, спровоцировавшего смертельное ДТП на Сыропятском тракте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

УМВД по Омской области ДТП в Омской области

По данным полиции, предполагаемый виновник на автомобиле Ford Maverick выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Лада Гранта.

«На месте происшествия скончались: 52-летний водитель отечественного автомобиля, и двое его пассажиров: женщины 39-ти и 66-ти лет. Все погибшие — жители Кормиловского района», — отметили в ведомстве.

Были госпитализированы в больницу 14-летняя пассажирка Лады, а также водитель и все пассажиры иномарки, в том числе четырёхлетняя девочка. У водителей обеих машин не выявлено признаком алкогольного опьянения.

Дело возбуждено за нарушение правил дорожного движения, по которому мужчине грозит до семи лет лишения свободы.