Хельсинки, , 10:34 — REGNUM Власти Финляндии готовятся к закрытию своего воздушного пространства для пассажирских самолетов из России. Об этом 27 февраля сообщил министр транспорта страны Тимо Харакка на своей странице в соцсети Twitter.

Финляндия

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«Финляндия готовится к закрытию воздушного пространства для российских воздушных судов», — написал он в своем сообщении.

При этом ранее свое воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Эстония, Словения, Латвия и Литва, на что Россия, в свою очередь, закрыла для самолетов этих стран свое воздушное пространство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская сеть магазинов электроники DNS пообещала снизить цены на широкий спектр товаров.