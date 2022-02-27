Луганск, 27 февраля 2022, 10:30 — REGNUM Украинские военные (ВСУ), отступая, разрушают все на своем пути. Об этом 27 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник.
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По его словам, ВСУ открывают огонь по жилым домам, также минируют местность.
За прошедшие сутки войска ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России установили контроль над несколькими населенными пунктами, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение суток группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских ВС провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское», — добавил он.
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