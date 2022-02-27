В Югре от COVID-19 исцелились уже более 156 тыс. человек
Ханты-Мансийск, 27 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Югре к 27 февраля от COVID-19 вылечились уже 156 380 человек Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Из них за последние сутки выписали 2946 пациентов.
Подтвердили с начала пандемии 191 900 случай заражения коронавирусом. Скончались от ковида 2532 пациента.