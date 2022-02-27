Новосибирск, 27 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Новосибирская область находится на седьмом месте по потреблению мяса и мясных продуктов среди регионов Сибирского федерального округа. Это следует из данных, опубликованных Кемеровостатом.

Avito.ru Мясо

По данным регионального органа статистики, за 2020 год каждый житель Новосибирской области в среднем употребил 81,3 кг мясных продуктов.

Отметим, что на первом месте по данному показателю находится Иркутская область — 94,8 кг, на последнем Тува — 65,1 кг.