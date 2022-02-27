Лас-Вегас, США, 27 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил досрочно представителя США Бобби Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 49, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Уже в первом раунде рефери присудил американскому бойцу поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 22-й (14 — досрочно) в активе 30-летнего Ислама Махачева при одном поражении. Для 35-летнего Бобби Грина это поражение стало 13-м при 29 победах (18 — досрочно) и одной ничьей.