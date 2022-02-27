Абакан, , 10:23 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки 649 пациентов с COVID-19 прошли курс лечения и выздоровели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выявлено за сутки 450 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство новых носителей были обследованы после появления симптомов заболевания или входили в число контактных лиц.

«65 фактов заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 2 — при самостоятельном обследовании, 3 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Коэффициент распространения инфекции за последние четыре дня составил 0,6. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 28 746.