Кемерово, , 10:19 — REGNUM Кемеровская область находится на втором месте по потреблению мяса и мясных продуктов среди регионов Сибирского федерального округа. Такие данные приводит Кемеровостат.

Мясо (сс)skylark

По данным регионального органа статистики, за 2020 год каждый житель Кузбасса в среднем употребил 93 кг мясных продуктов. На первом месте Иркутская область — 944,8 кг.

Популярны у кузбассовцев мясо птицы — 27 кг, свинина — 18,5, мясные полуфабрикаты и готовые изделия — 11,9, колбасы — 10,1 кг.