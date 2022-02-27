Кемерово, 27 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Кемеровская область находится на втором месте по потреблению мяса и мясных продуктов среди регионов Сибирского федерального округа. Такие данные приводит Кемеровостат.

(сс)skylark Мясо

По данным регионального органа статистики, за 2020 год каждый житель Кузбасса в среднем употребил 93 кг мясных продуктов. На первом месте Иркутская область — 94,8 кг.

Популярны у кузбассовцев мясо птицы — 27 кг, свинина — 18,5, мясные полуфабрикаты и готовые изделия — 11,9, колбасы — 10,1 кг.