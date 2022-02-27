Иркутск, 27 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 27 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8014 человек, причём вновь 16 из них погибли за последние сутки.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 242 643 (+2287 за сутки).

Госпитализированы 3560 (+42 за сутки). В то же время излечились 194 013 пациента (+3671 за сутки).

Ещё 633 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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