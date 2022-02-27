Москва, , 10:14 — REGNUM За минувшие сутки Вооруженные Силы РФ блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геничевск, а также аэродром Чернобаевка под Херсоном, 27 февраля сообщил Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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«За прошедшие сутки ВС РФ полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном», — отметил он.

Кроме того, к настоящему времени российскими ВС поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе.