Москва, 27 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Массированная хакерская атака на сайт Роскосмоса не мешает работе российской космической отрасли. 27 февраля об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Christoph Scholz Хакер

Рогозин рассказал, что сайт госкорпорации подвергается массированным хакерским атакам уже несколько дней. Он добавил, что сбои в работе сайта влияют лишь на информированность энтузиастов космоса о новостях.

«Что касается управления отраслью, орбитальной группировкой и российским сегментом МКС, то эти каналы надежно защищены и изолированы от киберпреступников», — подчеркнул глава Роскосмоса.

26 февраля в Роскосмосе сообщили, что массированные DDoS-атаки на сайт корпорации организованы из Львова. В Роскосмосе добавили, что информация об исполнителе атаке передана компетентным органам.