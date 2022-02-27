Омск, 27 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Омской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на Сыропятском тракте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, авария произошла днём 26 февраля.

УМВД по Омской области ДТП в Омской области

По данным полиции, водитель автомобиля Ford Maverick на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой Лада Гранта.

«В результате ДТП водитель «Лады» и двое его пассажиров погибли на месте. В медицинское учреждение доставлены: пассажир «Лады» — девочка 14-ти лет, водитель внедорожника и трое его пассажиров, в том числе ребенок 2007 г.р.», — отметили в управлении.