Новосибирск, , 10:09 — REGNUM В Новосибирской области создан общественный штаб по оказанию помощи беженцам из Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщает правительство региона.

Помощь беженцам из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Возглавляет штаб — председатель Общественной палаты Новосибирской области Гриднева Галина Борисовна», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что новосибирская Общественная палата организовала открытие счёта для благотворительных пожертвований — поступившие финансовые средства будут направлены на нужды беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.