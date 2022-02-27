Луганск, , 10:01 — REGNUM Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль населенного пункта Трехизбенка в Луганской области.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Отмечается, что населенный пункт Трехизбенка полностью перешел под контроль ЛНР. Операция по освобождению продолжается, добавил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают освобождать территорию ЛНР.

Между тем, 27 февраля в телеграм-канале представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник написал, что после того, как миссии ОБСЕ покинут Донецк и Луганск, ничего не будет мешать распространению украинскими и зарубежными СМИ ложной информации.

В настоящее время миссии ОБСЕ в Донбассе собрали вещи и собираются покинуть Донецк и Луганск.

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