Луганск, 27 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. После того как миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покинут Донецк и Луганск, ничего не будет мешать распространению украинскими и зарубежными СМИ ложной информации. Об этом 27 февраля написал представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

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Как отметил представитель ЛНР, в настоящее время миссии ОБСЕ в Донбассе собрали вещи и собираются покинуть Донецк и Луганск.

«Официальных отчетов наблюдателей теперь не будет, дабы не смущать украинские и зарубежные СМИ в распространении безудержных фейков», — написал он своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о том, как проходит специальная военная операция Вооруженных сил (ВС) России по защите Донбасса.