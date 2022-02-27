Красноярск, 27 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Красноярском крае 26 февраля состоялась акция по сбору гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Общественной палаты региона, желающие могли принести помощь на площадь перед ДК Свердловский.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса

Как отмечается, эвакуированным жителям Донбасса в первую очередь требуются детское питание, товары по уходу за детьми и за пожилыми людьми, пластиковая посуда, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, одежда и так далее.

«Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью. Продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности», — добавили в палате.

Первый автомобиль с грузом помощи от красноярцев отправится 28 февраля.