Чита, , 09:51 — REGNUM Власти Забайкалья 27 февраля известили об открытии телефона горячей линии для консультации и помощи жителям региона в связи со спецоперацией в Украине.

Спецоперация 95.мвд.рф

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Как сообщает пресс-служба забайкальского правительства, по бесплатному номеру 8−800−100−35−74 в Call-центре звонки принимают в воскресенье (27 февраля) до 18:00 по местному времени и по будням с 9:00 до 18:00.

Забайкальцы могут получить психологическую помощь, задать вопросы, связанные с транспортной доступностью, уточнить расписание авиарейсов, работы банков и так далее.

Также по телефону горячей линии граждане могут уточнить, как оказать помощь украинским беженцам.

Напомним, что 24 февраля президент России ИА REGNUM озвучил решение о проведении специальной операции на территории Украины. Редакция ведет трансляцию о событиях на Украине.

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