Москва, , 09:50 — REGNUM Развлекательное телешоу «Маска» не будет показано в эфире телеканала НТВ 27 февраля из-за изменения сетки вещания. Об этом сообщается на странице телешоу в социально сети Instagram.

Стенд НТВ PR-отдел телекомпании НТВ

Согласно новой сетке вещания, вместо развлекательного шоу «Маска» в 20:0 мск в эфир выйдет разговорное шоу «Звёзды сошлись». Далее телеканал покажет проект «Основано на реальных событиях и художественный фильм «Доктор Лиза».

С 25 февраля изменения в сетку вещания внесли Первый канал и «Россия-1». Изменение эфирной сетки направлено на расширение программ общественно-политической направленности за счёт сокращения юмористических и развлекательных передач.

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